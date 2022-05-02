На Харківщині бійці ССО знищили скупчення техніки та уразили бліндаж окупантів: ефектне відео
Джерело:Командування сил спецоперацій ЗСУ
Бійці ССО знищили скупчення ворожої техніки на Харківщині. Також вони завдали удару по бліндажу російських окупантів.
Серед знищеної техніки були важкоброньовані та легкоброньовані машини. Про успіх ССО повідомили 2 травня.
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Працює Рух опору ССО України. На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки,
– мовиться в повідомленні.
За годину після того, як захисники визначили ціль для ураження, вони скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів.
Як бійці ССО знищували ворожу техніку: дивіться відео
Завдяки бійцям Сил оборони України втрати росіян склали:
- 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ;
- 1 МТЛБ знищено та ще 1 МТЛБ пошкоджено.
Також українські воїни уразили бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюють.
Кожен 4-й підрозділ російської армії воювати вже не може
2 травня у розвідці Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія відправила до України 120 своїх батальйонних тактичних груп.
У відсотках це майже 65% її наземної бойової сили. У відомстві наголошують, що Україна змогла вивести з ладу значну їхню кількість. Понад чверть цих підрозділів не цілком боєздатна.
Втрати ворога станом на 2 травня
- особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;
- танків – 1048 (+22) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;
- артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;
- РСЗВ – 152 (+1) одиниці;
- засобів ППО – 80 одиниць;
- літаків – 194 (+2) одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;
- спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;
- крилаті ракети – 84 одиниці.
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