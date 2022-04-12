На Харківщині через обстріли окупантів за добу загинули 11 людей, серед них – дитина
Джерело:ДСНС
За добу 11 квітня наслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 11 людей. Серед них є дитина.
Під час пожеж ДСНС вдалося врятувати 6 людей. Найбільше займань сталося в Немишлянському районі.
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Через обстріли в Харкові та області виникли 34 пожежі.
Під час гасіння пожеж та розбирання завалів виявили тіла 11 загиблих осіб, які зазнали смертельних травм внаслідок обстрілів, з них одна дитина 2009 року народження та 9 людей постраждалих,
– мовиться в повідомленні.
Підрозділи ДСНС 34 рази виїжджали на виклики, щоб погасити пожежі. Займання сталися у:
- Немишлянському – 10;
- Московському – 9;
- Холодногірському – 6;
- Київському – 2;
- Основ’янському – 1 районах міста Харкова;
- Ізюмському та Богодухівському – по 2;
- Чугуївському та Харківському – по 1 районах області.
Найбільша пожежа виникла на складі Немишлянського району Харкова. Площа пожежі склала близько 3000 квадратних метрів.
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