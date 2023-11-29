"У мене було 3 панічні атаки": постраждала дівчинка розповіла, як чоловік підпалив дітей

На Харківщині п'яний чоловік облив бензином компанію неповнолітніх і підпалив. Постраждала дівчинка Маргарита розповіла, що після інциденту у неї було вже 3 панічні атаки.

Моторошними подробицями нападу неповнолітня поділилася у коментарі "Ми – Україна". Вона розповіла, як чоловік їм погрожував та почав чіплятися до інших дівчат.

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Чоловік розливав бензин на все

Дівчинка Маргарита розповіла, що п'яний чоловік мав власну пляшку з бензином, коли прийшов до магазину. Спочатку він стояв біля каси й розмовляв. Приблизно через 15 – 20 хвилин чоловік підійшов до дітей та почав їм щось розповідати. Зі слів постраждалої, нападник спочатку почав говорити щось її подрузі, а потім – другу Максиму.

"Максиму говорив: "Я вас всіх спалю, я тебе спалю"", – пригадує дівчинка.

Постраждала розповіла, що потім одна дівчинка з компанії хотіла встати, але чоловік сильно схопив її за руку й наказав сісти на місце. За словами Маргарити, їй пощастило, що її не чіпав нападник.

Неповнолітня поділилася, що неабияк злякалася у той вечір.

Коли його цигарка вже була у роті, то він почав розливати бензин. Найбільше він вилив на Максима, потім – на газові балони, магазин, штори й на нас. У мене було 3 панічних атаки у той день,

– зізналася дівчинка.

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Бабуся Маргарити також розповіла, що чоловік підійшов до неповнолітніх, бо у компанії був його племінник – Максим. Нападник почав наказувати, щоб діти йшли до іншого магазину гуляти. Ба більше, він також вихвалявся, що "крутий", бо нібито торгує наркотиками.

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