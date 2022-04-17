На Харківщині десантники потужно розбили російських окупантів: знищили колону морпіхів, 5 танків
17 квітня 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ в телеграмі
Українські військові продовжують героїчно розбивати окупантів, які прийшли до нас з Росії. Цього разу відзначились на Слобожанському напрямку.
Потужний удар ворог отримав від українських десантників. Повідомляє про подвиг Держприкордонслужба.
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На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ нанесли потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки,
– кажуть у повідомленні.
Мовиться про знищення ворожих БМП та БТР, а також колону підрозділів морської піхоти російських окупантів.
Воїни-десантники потужно розбили росіян / Фото з телеграму ДПСУ
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