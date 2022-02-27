На Харківщині показали наслідки обстрілу росіянами будинку

Окупанти на Харківщині цинічно влучили у житловий будинок. У мережі показали наслідки пошкоджень після російського обстрілу.

На опублікованому в одному з місцевих телеграм-каналів відео видно, наскільки зброя окупанта пошкодила стіни будинку. В деяких місцях вони завалилися.

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Ворог продовжив атакувати Харків і вранці 27 лютого. Мешканці міста повідомили про найпотужніші за 3 дні війни вибухи.

Водночас радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що окупанти б'ють по житлових кварталах, що підтвердили жителі Салтівки, Нових Будинків, Одеської.

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Проте всі спроби наступ армії Путіна на Харків – невдалі. У місті майорять прапори України, Збройним силам вдалося відбити місто від ворогів.

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