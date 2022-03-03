Прикордонники спіймали коригувальника вогню окупантів: він уже в руках СБУ

Прикордонники на Харківщині виявили підозрілу особу та вирішили провести перевірку. Це було не помилкою, бо чоловік виявився коригувальником вогню російської орди.

Під час огляду підозрілого авто виявили багато речей, які вказували на намір обстрілювати міста України. Тому полоненого одразу передали агентам СБУ.

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Що знайшли в окупанта

Про спійманого ворога повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що передусім на наміри сприяти терору проти народу України вказувала зброя в транспорті.

Однак також там був квадрокоптер і велика кількість готівки. Завершили образ загарбника дані його телефону. Вони свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою".

Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військовослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя,

– підсумував Синєгубов.

Російський найманець так і не зміг пояснити мету свого перебування в районі блокпосту. Ймовірно, тепер він спілкується з агентами СБУ та розповідає, що "їхав на навчання"

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Читайте текст публікації Олега Синєгубова:

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону затримали коригувальника вогню противника.

Під час огляду підозрілого авто, службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою". Мету свого перебування в районі блокпосту пояснити не зміг. Зловмисника передали службовцям СБУ.

Це лише один приклад із щоденної роботи наших прикордонників. Військовослужбовці, затримавши коригувальника ворожого вогню, врятували не одне життя.

І кожний такий вчинок українських патріотів наближає нас до перемоги!