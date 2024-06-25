Вибухнуло в руках дитини: на Харківщині відбулося три страшних підриви за тиждень

Під час окупації Харківщини російські окупанти залишили чимало "сюрпризів" – протипіхотних мін. Одразу після звільнення розпочалося розмінування регіону, до цього залучені спеціальні машини та сапери.

Однак, на жаль, дотепер трапляються випадки, коли харків'яни травмуються через російську зброю. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що лише за минулий тиждень зафіксовано три випадки підривів на боєприпасах.

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Справжня трагедія

Кореспондентка розповіла, що у селі Харківського району 7-річний хлопчик знайшов фрагмент "пелюстки". Боєприпас вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Ще один підрив стався у Харкові. Цією справою займаються правоохоронці, поки не зрозуміло, що це за снаряд та звідки взявся. Відкрито кримінальне провадження.

Третій випадок обернувся трагедією – загинули чоловік та жінка. Їхня автівка наїхала на протитанкову міну у селі Слобожанське. Чоловік загинув на місці, жінка – дорогою в лікарню.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родичам загиблих. Світла пам'ять!

"Скільки б ми не говорили про співчуття, але ці слова не марні, вони мають звучати й ми маємо про це говорити", – наголосила Анна Черненко.

Сапери та спеціальна техніка продовжують працювати на багатьох напрямках. Роботи багато, не вистачає фахівців для повного розмінування звільненої від російського ярма території.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 23 червня КАБами атакувала Харків. Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об'єктах в Шевченківському та Холодногірському районах Харкова травмовано 12 людей віком від 15 до 63 років. Загинув 73-річний чоловік.