На Харківщині рятувальники гасять пожежі від спалювання трави: загинув чоловік

Окрім численних обстрілів окупантів та пожеж, які внаслідок цього виникають, роботу рятувальникам ускладнюють ще й палії трави.

Протягом 26 березня рятувальники виїздили на гасіння 46 пожеж пов'язаних з горінням сухої трави.

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Під час однієї з таких пожеж у Богодухівському районі загинув 62-річний чоловік. Рятувальники закликали не палити:

суху траву,

листя,

очерет на відкритих територіях та природних екосистемах.

Загалом на пожежах 2 особи загинуло та 1 постраждала. Завдяки діям ДСНС вдалось врятувати та евакуювати 13 осіб.

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