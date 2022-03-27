На Харківщині рятувальники гасять пожежі від спалювання трави: загинув чоловік

27 березня 2022 , 09:27
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Джерело:

телеграм ДСНС

Окрім численних обстрілів окупантів та пожеж, які внаслідок цього виникають, роботу рятувальникам ускладнюють ще й палії трави.

Протягом 26 березня рятувальники виїздили на гасіння 46 пожеж пов'язаних з горінням сухої трави.

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Під час однієї з таких пожеж у Богодухівському районі загинув 62-річний чоловік. Рятувальники закликали не палити:

  • суху траву,
  • листя,
  • очерет на відкритих територіях та природних екосистемах.

Загалом на пожежах 2 особи загинуло та 1 постраждала. Завдяки діям ДСНС вдалось врятувати та евакуювати 13 осіб.

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Автор: Альона Захарова