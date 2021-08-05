На Харківщині СБУ прийшла з обшуками до "Нацкорпусу"
Джерело:"Суспільне"
Співробітники Служби безпеки України 5 серпня прийшли з обшуками до щонайменше десятьох членів "Нацкорпусу" у Харківській області. Це пов'язано із відеритим кримінальним провадженням.
Обшуки тривають у помешканнях активістів. Про це розповів один з лідерів організації Максим Жорін.
До речі "Нацкорпус" палив фаєри: підстреленого Мошенського повезли на лікування в Ізраїль – відео
Як проходять обшуки
Жорін зазначив, що у людей вилучили телефони й ноутбуки. Однак підозр начебто не висували. За непідтвердженою інформацією активіста, мовиться про справу 2018 року.
Обшуки він називає боротьбою влади, зокрема, президента проти "найактивнішої частини вулиці". Крім того, бачить у цьому "проросійський слід".
Вже скоро почнеться осінь, він вирішив боротися з найактивнішою частиною проукраїнської вулиці, а саме з представниками "Національного корпусу",
– сказав Жорін.
Обшуки відбуваються лише на Харківщині.
Що кажуть в СБУ
Речниця Управління СБУ у Харківській області Лілія Домашевська підтвердила інформацію про обшуки. Вони дійсно відбуваються в межах кримінального провадження.
Проте до завершення оперативних дій не можуть розповісти, у якій саме справі. Опісля обшуків обіцяють прокоментувати.
Зверніть увагу! У СБУ 5 серпня заявили, що припинили діяльність злочинної організації на Харківщині. Затримали 7 учасників, які погрожували підприємцям, вимагали гроші у працівників закладів охорони здоров’я та бізнесменів, які надають ритуальні послуги. Обсяг щомісячного "прибутку" порушників сягав більше 1 мільйона гривенб.
Щоправда, не повідомили, чи пов'язано це з обшуками у "Нацкорпусі".