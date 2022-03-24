На Харківщині українська артилерія "провчила" російський батальйон: ворог зазнав значних втрат

На Харківщині українська артилерія завдала вогню по батальйонній тактичній групі 59 батальйону Росії. Окупанти зазнали серйозних втрат.

Російські загарбники втратили як і техніку, так і військових. Точну кількість втрат російської армії внаслідок цього обстрілу поки що не назвали.

До теми Російський гелікоптер на Харківщині обстріляв власні позиції

Продовжуємо спостерігати за успіхами Збройних Сил України та віримо в перемогу.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці,

– йдеться в повідомленні.

До теми – втрати ворога станом на 24 березня: дивіться відео