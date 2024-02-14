На Харківщині – вибухи: окупанти вдарили балістикою

Ворог не може втамувати свою лють і продовжує атакувати мирні міста і села України. Вдень Харківська область знову перебувала під потужним обстрілом.

На території регіону лунали вибухи.

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Противник запустив ракету

Про активність ворожої авіації і загрозу ракетних ударів для східних і південно-східних областей Повітряні сили попередили ще після 14:00. Зокрема, тоді була оголошена ракетна небезпека для Харківщини.

О 16:09 ймовірність застосування противником балістики з'явилася для Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

А вже о 16:09 стало також відомо про ракету, яка летіла у напрямку Харківщини. Через певний час на Харківщині почали лунати вибухи. Місто перебувало під обстрілом балістикою.

О 16:35 Повітряні сили повідомили про відбой тривоги.

Росіяни цинічно атакували Селидове на Донеччині: загинули люди

Вночі окупанти вдарили по Селидовому. Ворог бив по цивільних об'єктах. Один із ударів прийшовся по лікарні, а саме по пологовому відділенню.

Внаслідок атаки загинули троє людей – 38-річна вагітна жінка та 36-річна матір із сином 9 років.

13 людей отримали поранення. Серед них четверо дітей з 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

Відомо, що на момент удару по лікарні, а це сталося близько першої ночі, там перебувало майже 200 людей.

Рятувальникам вдалось врятувати 6-місячну дитину. Тілесні ушкодження отримав 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку.

Найстаршому пацієнту, який постраждав, – 76 років, а наймолодшій – 6 місяців.

Станом на 17:00 пошуково-рятувальну операцію на місці трагедії завершено.

Разом із Харківщиною під російським ударом перебувала й Донеччина. Там ворожа армія обстріляла село Миколаївка у Краматорському районі. Дві людини загинули.