Росіяни могли вдарити балістикою по Харківщині: в області вибухи
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Харківській області. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.
Надвечір окупанти запустили ракети з тимчасово окупованого Криму. Вибухи вже пролунали у Миколаєві, на Дніпропетровщині, також телеграм-канали пишуть, що гучно й на Харківщині.
Дивіться також У Миколаєві вибухи: окупанти могли запустити ракети з Криму
Вибухи на Харківщині
Наразі офіційної інформації про вибухи у Харківській області немає.
О 20:28 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет для східних, південно-східних та південних областей.
Згодом почала з'являтися інформація про вибухи у кількох із них. Спочатку вибухи пролунали поблизу Миколаєва. Міська влада заявила, що попередньо вони були "далеко за межами міста".
О 20:51 тривогу скасували, однак вже за шість хвилин у Повітряних силах знову попередили про ракетну небезпеку для тих самих регіонів. Згодом вибухи сталися на Дніпропетровщині та Харківщині.
Так, зокрема, кілька вибухів було чути у Павлограді. Про них о 21:23 заявив голова ОВА Сергій Лисак.
О 21:33 Повітряні сили знову забили на сполох.
Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході!
Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!
– йдеться у повідомленні.
О 21:58 Повітряні сили заявили про відбій тривоги.
Росіяни сьогодні вже били ракетами по південному-східному регіону
- У ніч проти 18 жовтня окупанти вдарили ракетами по центру Запоріжжя. Вони випустили 6 ракет. Одна з них потрапила у багатоповерхівку, зруйнувавши 8 квартир. Під завалами рятувальники знайшли тіла п'ятьох людей. Ще стільки ж людей довелося госпіталізувати. Ймовірно, ворог бив ракетами із ЗРК С-300. Вони можуть долітати за менше ніж хвилину.
- Вранці під ракетним обстрілом опинилася Дніпропетровщина. Зранку ворог вдарив по приватному сектору села Обухівка. Через ракетну атаку загинула 31-річна жінка, мати двох дітей – 13 та 1,5 року. Ворожа ракета влучила прямо у дитячу кімнату. Через ракетний удар по Обухівці також поранено 4 людини. Пошкоджень зазнали 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.