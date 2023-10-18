Росіяни могли вдарити балістикою по Харківщині: в області вибухи

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Харківській області. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

Надвечір окупанти запустили ракети з тимчасово окупованого Криму. Вибухи вже пролунали у Миколаєві, на Дніпропетровщині, також телеграм-канали пишуть, що гучно й на Харківщині.

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Вибухи на Харківщині

Наразі офіційної інформації про вибухи у Харківській області немає.

О 20:28 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет для східних, південно-східних та південних областей.

Згодом почала з'являтися інформація про вибухи у кількох із них. Спочатку вибухи пролунали поблизу Миколаєва. Міська влада заявила, що попередньо вони були "далеко за межами міста".

О 20:51 тривогу скасували, однак вже за шість хвилин у Повітряних силах знову попередили про ракетну небезпеку для тих самих регіонів. Згодом вибухи сталися на Дніпропетровщині та Харківщині.

Так, зокрема, кілька вибухів було чути у Павлограді. Про них о 21:23 заявив голова ОВА Сергій Лисак.

О 21:33 Повітряні сили знову забили на сполох.

Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході!

Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!

– йдеться у повідомленні.

О 21:58 Повітряні сили заявили про відбій тривоги.

Росіяни сьогодні вже били ракетами по південному-східному регіону