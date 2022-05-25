На Харківщині від обстрілів загинув чоловік, який ховався у погребі
Російські військові впродовж доби 24 травня обстрілювали Харківщину. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.
Як минула доба на Харківщині
В обласному центрі ніч минула з поодинокими обстрілами. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 канал.
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Водночас в області постраждали 4 людей:
- один мешканець Дергачів;
- троє осіб з сіл Савинці та Шевченкове, що в Ізюмському районі.
Також відомо, що одна людина загинула у Дергачах.
Окупанти майже цілу ніч обстрілювали Уди
Російські військові безперервно обстрілювали селище Уди у Золочівському районі з опівночі й до 5 години ранку 25 травня. Вогонь окупанти вели з артилерії.
Голова громади Віктор Коваленко розповів, що внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік, пише Суспільне. Відомо, що під час обстрілів місцевий мешканець ховався у погребі. Один з ворожих снарядів влучив у його будинок і почалася пожежа. Через руйнування господар не зміг вибратися на поверхню та вчадів.
За словами Коваленка, через постійні обстріли з селища були змушені виїхати 90% населення. З понад 1200 осіб зараз там живуть лише 150.
Зауважимо, жити у селищі небезпечно, адже воно розташоване лише за 5 кілометрів від кордону з Росією. Окупанти часто обстрілюють Уди зі своєї території.
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Останні новини про ворожі обстріли
- Уночі проти 25 травня окупанти випустили з літака ракету по Краснопіллі Сумської області. Через це руйнувань зазнали близько 20 будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені лінії електропередач, через що у половини населення селища немає світла.
- Унаслідок обстрілу Покровська, що в Донецькій області, 6 людей зазнали поранень.
- Ввечері 24 травня росіяни завдали ракетних ударів по спальних районах та приватному сектору Краматорська. На щастя, обійшлося без жертв.
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