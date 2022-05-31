На Харківщині відбулася масова евакуація: вивезли близько 1,5 тисячі людей

Масову евакуацію вдалося організувати на Харківщині. З тимчасово окупованих територій вивезли близько 1,5 тисячі людей.

Евакуація відбулася 30 травня. Усі люди вже перебувають у безпеці. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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На Харківщині відбулася масова евакуація людей. Вивезли майже 1,5 тисячі людей. До цього часу нам вдавалося лише раз організувати таку евакуацію, але це був Ізюмський напрямок,

– розповів Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА наголошує, що евакуація була вкрай необхідною. Люди вже були занадто втомлені та у важкому стані. Серед них були жителі різного віку: діти, жінки, люди похилого віку, люди з інвалідністю.

Людей евакуювали автобусами. У телеграмі Олег Синєгубов поділився фото.

Евакуація з тимчасово окупованих територій Харківщини / Фото Олега Синєгубова

Автобусами людей довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб можна евакуювати залізницею.

Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, медичною та психологічною допомогою. На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логічних рішень,

– написав Синєгубов.

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29 травня працівникам батальйону поліції особливого призначення вдалось евакуювати 5 мирних жителів Сєвєродонецька. Вони постраждали через артилерійські обстріли міста, які здійснювали російські війська. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях у Донецькій області.

З Лисичанська на Луганщині вивезли 31 людину, серед них було 13 дітей. Сергій Гайдай розповів, що це була одна з найважчих евакуацій, але найпродуктивніша з усіх. Спочатку планувалося вивезти 7 людей. Але, коли правоохоронці прибули на місце збору, то почали агітувати людей виїжджати з міста. Таким чином їм вдалося вмовити 31 людину. Зараз вони всі в безпеці.

24 травня під час евакуації з Гірської громади на Луганщині під ворожий обстріл потрапив автобус із людьми. Росіяни обстріляли транспорт касетними снарядами. На щастя, людей все ж вдалося вивезти.

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