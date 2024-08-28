У ЗСУ розповіли про зміну тактики ворога на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби штурмових дій, та діють здебільшого без підтримки броньованої техніки.

Про це розповів начальник відділу комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віталій Бицак

в ефірі телемарафону.

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Обстановка в смузі нашої відповідальності напружена, але контрольована, наші воїни ціною надлюдських зусиль стримують ворога, який не полишає намірів просунутися і зайняти наші позиції,

– зазначив Віталій Бицак.

Ворог втрачає техніку

Пресофіцер також розповів, що росіяни втратили на цьому напрямку велику кількість техніки. Переважно противник здійснює піші штурми, використовує також мотоцикли та багі.

Зміна тактики, за його словами, полягає в тому, що "зараз дуже мало у ворога броньованої техніки".

При цьому військовий зазначив, що з початку Курської операції Силами оборони кардинальних змін у ситуації на Харківщині немає. Ворог продовжує штурмувати, проте зменшилась інтенсивність штурмових дій.