На Харківщині всю ніч відбивали наступ, багато диверсантів, – Синєгубов

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в регіоні всю ніч відбивали наступ російських окупантів та знищували колони ворогів.

Синєгубов каже, що всю російську техніку знищували на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста.

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За його словами, у харкові дуже багато диверсантів, але їх швидко знищують.

Вчора вся техніка, яка зайшла в Харків, була знищена, понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищено,

– заявив він.

Синєгубов додав, що наразі місто під контролем.

Додамо, що вночі внаслідок обстрілів окупанта на Харківщині сталися пожежі у двох будинках. Вогонь згодом загасили. Поранень внаслідок обстрілу зазнала щонайменше одна жінка.

Окрім того, у ніч проти 28 лютого окупанти обстріляли селище Пісочин у Харківській області. Очевидці зняли відео, де видно пошкоджені будинки та асфальт.

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