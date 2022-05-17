На Харківщині ввели нові обмеження щодо продажу алкоголю

У Харкові спостерігається зниження інтенсивності ворожих обстрілів та відступ окупантів, а у місто повернулось близько 600 тисяч людей, які раніше виїхали.

Та попри зменшення кількості обстрілів, влада Харківщини закликає громадян бути свідомими та відповідальними. Адже щодня населені пункти області зазнають ударів від російської артилерії, передає 24 канал.

До теми У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування

Заборона продажу алкоголю до кінця воєнного стану

Вчора голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов підписав наказ про заборону продажу алкогольних напоїв від сьогодні, 17 травня, до кінця дії воєнного стану на всій території Харківської області.

Водночас очільник області додав, що заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв у період з 9:00 до 15:00. Щодо закладів громадського харчування, то там слабоалкогольні напої дозволяють продавати до 21:00.

Синєгубов зауважив, що військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім людям, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур – одяг, зброю та спецзасоби, продаж алкоголю повністю заборонено.

Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги,

– додав голова ОВА.

Ситуація на Харківщині: головне

Через зменшення кількості обстрілів самого міста, влада Харкова вирішила відновити роботу наземного громадського транспорту. Трамваї, автобуси та тролейбуси будуть здійснювати перевезення з 7 ранку до 7 вечора. Згодом планується відновити роботу метрополітену.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Україна фактично перемогла у бою за Харків. Збройні Сили України не дозволили ворогу захопити місто та відтіснили окупантів якомога далі до кордону, звільняючи населені пункти один за одним.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголошував, що повертатися ще зарано, адже окупанти залишали за собою безліч мін і снарядів. Безпечно буде повертатись лише після того, як піротехніки перевірять території, адже міни знаходять навіть у дитячих ліжечках.

Через те, що ворог не зміг взяти Харків, він завдає артилерійських та ракетних ударів. Лише впродовж доби 16 травня на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є 10 поранених цивільних, ще двоє людей загинули. Відомо, що окупанти учора атакували Циркуни, Печеніги, Роганів, Малинівку, Коробочкине. Також снаряд влучив у склад, де, за попередньою інформацією, зберігалася аміачна селітра, а великий стовп диму бачили люди з півночі Донеччини.

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