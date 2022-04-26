На Харківщині вже очистили понад 100 кілометрів доріг державного значення, – Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про ситуацію у Харківській області, де тривають активні ремонтні роботи.

Кожного дня 25 бригад займаються ремонтом автошляхів та прибиранням узбіч. Крім того, на щоденній основі жителям області доставляють гуманітарну допомогу. Також на трасах проводять роботи з ліквідації ям з гарячим асфальтобетоном.

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Заступник керівника Офісу Президента про Харківщину

Кирило Тимошенко додав, що вже вдалося очистити понад 100 кілометрів доріг державного значення. Загалом в області активно займаються відновлення інфраструктури:

мешканці 637 квартир у Харкові знову мають можливість використовувати газ;

знову мають можливість використовувати газ; тоді як у селі Благодатне вдалося відновити газопостачання для 172 споживачів ;

; у населеному пункті Велика Рогань 60 споживачів знову мають доступ до електричної енергії;

знову мають доступ до електричної енергії; а у Чугуєві комунальники відремонтували мережу водопостачання на вулиці Гвардійській;

У місті Дергачі кожного дня зростає кількість домівок, в яких є світло: йдеться про 3 000 споживачів.

Фото з відновлення інфраструктури Харківщини:

Співробітники комунальних служб також проводять обстеження та ремонт житлового фонду Харкова. Зокрема, у всіх районах міста відновлюють вікна, покрівлі та пошкоджені внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання.

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