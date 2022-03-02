На Харківщині за добу загинула 21 людина, – Синєгубов

Окупант продовжує руйнувати не лише житлові будинки, а й відбирає життя у мирних містян. Так, за останню добу на Харківщині загинула 21 людина.

Російська агресія не вщухає на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за минулу добу окупант убив 21 людину.

Важливо Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 позицій Чугуєва та Харкова, – Синєгубов

На Харківщині бої не вщухають

Зокрема, Харків постійно обстрілюють з авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї.

На жаль, не обійшлося й без жертв. Відомо, що за добу від окупанта загинули 21 людина, ще 112 – постраждалих.

Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами,

– підкреслив він.

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