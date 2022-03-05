На Харківщині загинули майже 200 людей: серед них 126 мирних, зокрема – п'ятеро дітей

5 березня 2022 , 23:19
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Джерело:

телеграм поліція Харківської області

З початку війни на Харківщині загинули майже 200 людей. Адже Росія ракетами гатить по житлових будинках, вбиваючи цивільних жителів.

Відповідну інформацію оприлюднили у поліції Харківської області. Такі дані станом на вечір 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України. 

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На Харківщині під час війни загинули майже 200 людей та 5 дітей

Станом на 18:00 5 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 – цивільних громадянина, у тому числі – п'ятеро дітей,
– повідомили у поліції. 

Окрім того, з початку нападу Росії, тобто з 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

  • 35 військових Збройних сил України;
  • 4 поліцейських;
  • 6 нацгвардійців;
  • 4 співробітники Державної прикордонної служби;
  • 4 Харківського національного університету повітряних сил;
  • 1 – Служби безпеки України;
  • а також 14 бійців територіальної оборони.

Також відомо, що поранення внаслідок обстрілів отримали 433 особи, з яких – 312 цивільних.

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Автор: Діана Квасневська