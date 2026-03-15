Прицільний удар по "швидкій": деталі трагічної загибелі медиків від ворожого дрона на Харківщині

У Харківській області під удар ворога потрапила "швидка", що працювала у прифронтовій зоні. Внаслідок атаки росіян двоє медиків загинули, а ще один зазнав поранень. Раніше ця медична бригада врятувалась після удару окупантів, але цього разу сталася трагедія.

Медичній бригаді вдалося 27 лютого вийти непошкодженою після атаки противника на Куп'янщині. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, яка поділилася подробицями загибелі медиків.

Де саме загинули медики?

Трагедія сталася близько 5 ранку 15 березня в районі Великого Бурлука. Росіяни прямим влучанням атакували карету швидкої допомоги.

Ті, хто сидів на передніх сидіннях в машині, на жаль, загинули. Це 27-річний Дмитро Колесник, фельдшер, лікар-анестезіолог, а також медтехнік Олег Журавльов, якому було 56 років. Третій з бригади – парамедик, перебував в салоні "швидкої" і зазнав поранення. Всі троє раніше вже потрапляли в подібну ситуацію, але врятувалися,

– пояснила кореспондентка.

Інцидент стався 27 лютого на Куп'янщині. Тоді "швидку" двічі атакував ворожий FPV-дрон. Медики зрештою лишили машину, кілька годин ховалися під деревами і пішки виходили звідти, забравши медобладнання.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам та колегам загиблих.

Пізніше один з цієї бригади разом з полком поліції особливого призначення повернувся, щоб евакуювати автівку. Тоді історія мала щасливий фінал, і після неї керівництво перевело бригаду на інший напрямок – на Великобурлуччину, де і сталася смертельна атака.

Як можна посилити захист медиків у прифронтових зонах?

Медики працювали в районі Великого Бурлука та населених пунктах поруч, які розташовані на відстані приблизно 25 – 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ворожі дрони спокійно туди долітають. Порівняно з Куп'янщиною, де перед тим працювала медична бригада, це безпечніша територія.

Проте у Великобурлуцькій громаді росіяни так само активно б'ють не тільки по населених пунктах, але й по автівках і цивільних, і екстрених служб.

Зверніть увагу! Росіяни 13 березня вдарили, імовірно, ракетою "Іскандер-М" біля рейсового автобуса в районі Нової Олександрівки у Великобурлуцькій громаді. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них водій та пасажири. Зазнали поранень троє пасажирів та один місцевий житель. Також постраждав рейсовий автобус Харків – Великий Бурлук і приватні будинки.

Водночас після першого влучання у "швидку" на Куп'янщині було порушено питання до керівництва ОВА щодо посилення безпеки саме для бригад екстреної меддопомоги. Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що закупаються певні РЕБи, але, на жаль, вони не дають стовідсотковий захист.

Розглядаємо придбання РЕБів, ми їх постійно на ці автомобілі встановлюємо. Зараз є виклик щодо оптоволокна. Ми не можемо ані зафіксувати ці дрони, ані протидіяти їм пасивними засобами,

– наголосив тоді Синєгубов.

Імовірно після цієї трагедії держава подбає про безпеку решти бригад, зокрема, закупивши більшу кількість броньованих автівок. Тому що РЕБи, на жаль, можуть захистити далеко не від усіх засобів.

