Провели штурми та звільнили території: Третя штурмова закріплюється на Харківщині

Третя штурмова бригада здійснює стабілізаційні дії у Харківській області. Вороги своєю чергою марно намагаються повернути втрачені позиції.

Ще 22 серпня наші військові заявили, що просунулися углиб фронту на Харківщині на майже 2 кілометри. Через це росіяни й перекидали війська на цей напрямок.

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Яка ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової зараз тривають стабілізаційні дії. Провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись,

– заявив Максим Жорін.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади додав, що при цьому російські окупанти постійно:

намагаються повернути втрачені позиції,

кидають на це все нові й нові ресурси, які наші бійці успішно стирають.

До речі, начальник відділу комунікацій 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віталій Бицак розповів, що окупанти у Харківській області втратили велику кількість техніки. Зокрема, вони вже здійснюють піші штурми, використовують також мотоцикли та багі.

За словами Віталія Бицака, зміна тактики ворога на Харківщині полягає в тому, що в нього "зараз дуже мало броньованої техніки".