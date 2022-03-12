На Харківщині затримано диверсанта-українця: він повідомляв дані про переміщення ЗСУ

Поки вся Україна об'єдналася у боротьбі проти російських окупантів, дехто вирішив перейти на бік ворога. Втім, така співпраця довго не триває – наші спецслужби швидко знаходять зрадників.

Диверсіями проти України займаються не лише російські окупанти. Дехто вирішує зрадити рідну країну та стати на бік ворога.

До речі Боротися зі спільним ворогом треба всюди, – майор ЗСУ, грузин Зураб Чіхалідзе

Затримання диверсанта

На Харківщині вдалося затримати громадянина України, який працював на ворога. Він передавав окупантам дані про переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Злочинця взяли під варту, його звинувачують у державній зраді. Завдання йому давав представник окупантів на прізвисько "Шарап".

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