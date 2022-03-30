На Харківщині збили відразу 3 ворожі винищувачі
30 березня 2022 , 18:29Читать новость на русском
Джерело:Повітряне командування "Схід"
На Слобожанському напрямку 30 березня українські захисники збили одразу 3 літаки-винищувачі ворога та один безпілотник.
Так, спрацювали зенітні ракетні комплекси Повітряних Сил.
Важливо Одна з крилатих ракет окупантів летіла на цивільні об'єкти Хмельниччини: її успішно збили
У Повітряному командуванні "Схід" констатували, що стрій тримають.
Вчорашні авіаційні втрати окупантів
За добу 29 березня наші бійці знищили 17 повітряних цілей. Зокрема, 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети.
Цікаво – Втрати ворога станом на 30 березня: