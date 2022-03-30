На Харківщині збили відразу 3 ворожі винищувачі

30 березня 2022 , 18:29
Читать новость на русском

Джерело:

Повітряне командування "Схід"

На Слобожанському напрямку 30 березня українські захисники збили одразу 3 літаки-винищувачі ворога та один безпілотник.

Так, спрацювали зенітні ракетні комплекси Повітряних Сил.

Важливо Одна з крилатих ракет окупантів летіла на цивільні об'єкти Хмельниччини: її успішно збили

У Повітряному командуванні "Схід" констатували, що стрій тримають.

Вчорашні авіаційні втрати окупантів 

За добу 29 березня наші бійці знищили 17 повітряних цілей. Зокрема, 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети.

Цікаво – Втрати ворога станом на 30 березня:

 

Автор: Ольга Музика