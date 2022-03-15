На Харківщині знищили командно-штабну машину та розташування піхоти ворога: промовисте відео
15 березня 2022 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Немічев Костянтин
На Харківщині українські спецпризначенці знищили командно-штабну машину та місце розташування піхоти російської армії.
Про втрати ворога повідомив командир 225 батальйону Костянтин Немічев. Операцію зі знищення проводили бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" спільно з Збройними Силами України та Нацгвардії.
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Силами 226 батальйону "Азов" спільно з воїнами ЗСУ та НГУ було завдано значних втрат окупанту на Харківщині,
– повідомив Немічев.
Відтак, знищено командно-штабну машину, будинок розташування піхоти та складське приміщення.
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