Харківська мерія може нарешті достроково припинити повноваження Кернеса

Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса минуло вже два місяці. Міська рада нарешті підготувала проєкт рішення про припинення його повноважень.

Депутати Харківської міськради розглянуть питання про дострокове припинення повноважень Кернеса під час чергової сесії 24 лютого 2021 року.

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Зараз обов’язки мера виконує секретар міськради Ігор Терехов. Він розповів, що отримав від Верховної Ради лист, в якому міськраду просять припинити повноваженя померлого Кернеса.

Таке рішення ми будемо приймати на сесії міської ради 24 лютого. Я упевнений, що воно буде прийнято, після чого буде направлене до Верховної Ради. Далі рішення (про призначення виборів — 24 канал) приймають вони, —

зазначив він.

Раніше для призначення дострокових виборів не вистачало документів. Була відсутня копія свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Що відомо про смерть Кернеса

Геннадій Кернес був мером Харкова впродовж 10 років.

Політика госпіталізували в берлінську клініку "Шаріте" 16 вересня 2020 року після інфікування коронавірусом.

Проте мер все одно брав участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та переміг. Чинного міського голову обрали 60,34% харків'ян.

Його оголосили мером Харкова без складення присяги. Через це в січні 2021 року прокуратура відкрила кримінальну справу.

Харківський мер не встиг повернутися до України – він помер у ніч на 17 грудня 2020 року в Німеччині. За висновками медиків, у нього відмовили обидві нирки, тому Кернес перебував на стовідсотковому діалізі.

Похорон міського голови відбувся 23 грудня 2020 року у Харкові.

Українським законодавством передбачено, що після смерті міського голови дострокові вибори мають відбутися впродовж 90-денного терміну. В Харкові він спливає у березні 2021 року.