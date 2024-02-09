Атака "Шахедами": у Харківській області внаслідок обстрілу зайнялася цивільна інфраструктура
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни ввечері 8 лютого та вночі 9 лютого обстріляли кілька областей України "Шахедами". Внаслідок атаки постраждала Харківська область.
Там внаслідок атаки "Шахедами" сталася пожежа. Вогонь вже намагаються загасити рятувальники.
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У Харківській області після атаки "Шахедами" пожежа
Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. В області також зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів".
На цю хвилину – без постраждалих,
– заявив він.
Синєгубов також закликав громадян області не покидати укриття до відбоїв повітряної тривоги. Адже групи ворожих безпілотників продовжують рухаються Харківською областю.
Станом на 1 годину 38 хвилину у Харківській області досі лунає повітряна тривога. Отже, загроза з боку застосування російсько-іранських дронів усе ще є по всій області.
На Сході й Півдні України лунала тривога
- Повітряні сили ЗСУ близько 23:23 повідомили що у Харківській області – загроза застосування ударних БпЛА. Тривога також лунала й у Сумській області.
- Через кілька хвилин повітряні сили попередили, що група ворожих дронів у напрямку Чугуєва зі сходу. Далі стало відомо про ще одну група БпЛА, яка залетіла на Харківщину з Бєлгородської області Росії.
- Згодом повітряна тривога розширилася на Херсонську і Миколаївську області. Там також була загроза застосування ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Уже після 1 ночі почалися відбої повітряної тривоги на півдня та у Сумській області. Водночас у Харківській області повітряна тривога ще тривала.
- До цього окупанти атакували Харківську область 7 лютого. Вибухи чули й у самому Харкові. Внаслідок атаки зазнала поранень 52-річна жінка, їй допомогли на місті.
- За словами Олега Синєгубова, в Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00. Тоді були зафіксовані влучання у Слобідському районі.