Атака "Шахедами": у Харківській області внаслідок обстрілу зайнялася цивільна інфраструктура

Росіяни ввечері 8 лютого та вночі 9 лютого обстріляли кілька областей України "Шахедами". Внаслідок атаки постраждала Харківська область.

Там внаслідок атаки "Шахедами" сталася пожежа. Вогонь вже намагаються загасити рятувальники.

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У Харківській області після атаки "Шахедами" пожежа

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ударів ворожих БпЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. В області також зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів".

На цю хвилину – без постраждалих,

– заявив він.

Синєгубов також закликав громадян області не покидати укриття до відбоїв повітряної тривоги. Адже групи ворожих безпілотників продовжують рухаються Харківською областю.

Станом на 1 годину 38 хвилину у Харківській області досі лунає повітряна тривога. Отже, загроза з боку застосування російсько-іранських дронів усе ще є по всій області.

На Сході й Півдні України лунала тривога