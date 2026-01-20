Правду не сховати: росіяни зганьбилися фейковою заявою про окупацію села на Харківщині
- Російська пропаганда заявила про окупацію села Новоплатонівка на Харківщині.
- Насправді Новоплатонівка залишається під контролем ЗСУ.
Російська пропаганда заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині. І як завжди – бреше.
Ворожі телеграм-канали та проросійські "воєнкори" розповідають, що Новопланонівка на Куп'янському напрямку перейшла під окупантів. Втім, реальність має інакший вигляд, ніж її намагається представити агресор. Чергову маячню противника спростували у Центрі протидії дезінформації.
Чи справді Новоплатонівка окупована?
Насправді Новоплатонівка залишається під контролем ЗСУ. Навіть на карті DeepState чітко видно, що село – українське.
Фейк агресора зруйнували і в 10-му армійському корпусі. Там опублікували відео з українським воїном. Військовослужбовець 115-ї ОМБр із позивним Пума розповів про зачистку позицій, спілкування з місцевими мешканцями та реалії життя людей, які залишилися у прифронтовому селі.
Отже, російські заяви про захоплення Новоплатонівки – це спроба створити ілюзію успіхів окупантів та деморалізувати українське суспільство.
Де розташована Новоплатонівка на карті
Яка ситуація на Куп'янському напрямку?
- Російська армія втратила у 27 разів більше особового складу, ніж українські сили в битві за Куп'янськ. Приблизно 200 російських військових опинилися в оперативному оточенні в межах Куп'янська внаслідок контрнаступу Сил оборони України.
- Російська влада поширює неправдиві заяви про захоплення Куп'янська, намагаючись вплинути на США та партнерів через дезінформацію.
- Аналітики ISW зазначають, що українські воїни звільнили більшу частину Куп'янська, попри заяви Росії про контроль над містом.
- Постійне виявлення й знищення невеликих груп російських солдатів, які намагаються проникнути в місто, стало ключовою частиною української стратегії. Саме це допомогло ЗСУ за останні місяці зміцнити контроль над більшою частиною Куп'янська – попри те, що влітку минулого року місто здавалося під загрозою падіння.