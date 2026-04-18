Росія накопичує сили для штурму важливого міста на півночі України: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту. Українські військові зривають плани ворога.

Інститут вивчення війни з'ясував перебіг бойових дій на фронті в Україні. Силам оборони вдалося досягти просувань на двох напрямках.

Де змінилася лінія фронту?

Українські військові нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку, де продовжують обмежені контратаки.

Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як російські сили завдають удару по зайнятій захисниками траншеї на північний захід від Зарічного (на північний схід від Лимана), що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.

Також Сили оборони пройшли вперед на Добропільському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 15 квітня, показують, як російські сили обстрілюють українські позиції у північному Торецькому (на схід від Добропілля), що свідчить про нещодавнє просування українських сил у цьому районі.

Тим часом підтвердженого просування окупантів немає. Ворог і надалі продовжує використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами.

Так, росіяни нещодавно проводили місії проникнення у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по ворожих позиціях у східній Костянтинівці та на північний схід від Берестка (на південний захід від Костянтинівки) після того, як окупанти здійснили інфільтрацію.

Росіяни також намагаються проникнути в Майське (на північний схід від Костянтинівки) та використовують багато мотоциклів для проведення інфільрацій.

Противник здійснював так звані місії проникнення і на Олександрівському напрямку, тоді як українські сили продовжували обмежені контратаки.

Геолоковані кадри, опубліковані 16 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях на захід від Степового (на південний схід від Олександрівки).

Просування ЗСУ, інфільтрації росіян / Карти ISW

Яка ситуація на півночі Харківщини?