Приїхали друзі та лунали пісні: як жінка відзначала 83-річчя у розбитій Кам'янці

Восени особливо видно, як розбита війною Кам'янка. У харківському селі вціліли лише кілька будинків.

Однак життя вирує навіть у розбитих окупантами населених пунктах Харківщини. Кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко вдалося побувати на дні народженні місцевої жительки – Галини Прудікус, яка святкувала своє 83-річчя.

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Як змінилася Кам'янка після вторгнення росіян

У Кам'янці розташовувалася одна з ліній оборони перед Ізюмом. Руйнація від російських обстрілів та авіаударів майже 100%. На в'їзді в населений пункт великий банер "Врятуйте наше село!".

Село Кам'янка розташоване за 7 кілометрів на південь від Ізюма. На початку весни 2022 року російські війська на шляху до Слов'янська штурмували та окупували село. Українські війська повідомили про звільнення Кам'янки

Сині латки на дахах – тепер своєрідна ознака життя. Люди закрили від негоди залишки домівок, рятуючи старе життя.

Встояв, але сильно посічений дім у Галини Прудікус. Жінка лишень на місяць виїжджала з села, однак повернулася. Тепер разом із сином – вони одні з усього десятка постійних мешканців села-привида. Так тепер звуть Кам'янку.

Потрошку стали з'їжджатися люди. От подружечка приїхала. У неї хата теж розвалена. Друга. Оце всі мої подруги, вони правда, та в Ізюмі, та також в Ізюмі. А хати вільні тут, хочеться їм до своєї домівки вернутися,

– пояснила пані Галина.

Вперше за довгий час у Кам'янці лунають пісні

У Кам'янці дуже тихо. Рідко проїздять машини або чутно гомін у дворі. Проте з дому пані Галини лунає "Червона рута", яку співають подруги іменинниці.

Галині Прудікус виповнилося 83 роки. Жінка усміхається: велике свято, не роки, а те, що поруч друзі-сусідки. Кам'янчанки приїхали з різних куточків області і країни, аби як раніше сісти за один стіл.

А як будемо? Зараз вже будемо святкувати! Тоді ми голодували майже, але вижили. Господь дав нам вижити. Все добре,

– сказала іменинниця.

Усе потрохи налагоджується. Навесні пані Галина посадила на городі овочів та вже зібрала урожай.

Ситуація в Харківській області: що відомо