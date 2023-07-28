Ніхто не очікував: як Харківська операція кардинально змінила Захід та налякала Росію

Українські військові продовжують наступати на деяких напрямках і витісняти російських окупантів з території держави. Утім, ще донедавна наші партнери підсвідомо були переконані, що Україна може вести лише оборонні операції.

Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, цю думку змінила Харківська операція.

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Сила України на фронті

Без проукраїнської коаліції і підтримки партнерів Україні було б важко боротися з Росією, зважаючи на її ресурність, зазначив Подоляк. Зараз українські оборонці демонструють неабияку силу та відвагу на фронті, ціною власного життя відвойовуючи кожен сантиметр землі.

Ніхто не очікував. Ні Росія, ні наші партнери. Україна просто пішла й показала, що вона вкрай ефективна з точки зору наступальних дій. Тоді Росія була налякала, вона переформатувалася в плані дій. Нагнали цих "гастрабайтерів" з країн колишнього союзу,

– сказав радник голови ОПУ.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Посадовець наголосив – Україна свідома у своїй боротьбі. Натомість Росія воює інакше. Вона не шкодує своїх військових, а використовує у робочих цілях і відправляє просто помирати. Потім привозить наступних і так далі. При цьому всередині країни свідомо підтримуються такі дії.

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