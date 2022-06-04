Харківська ОВА може не підлягати відновленню: оцінка триває
Харківську ОВА у самому центрі міста окупанти обстріляли ще 1 березня. За попередніми висновками фахівців, стан будівлі – аварійний і, можливо, вона не підлягатиме відновленню.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що за візуальною оцінкою, відновити будівлю буде неможливо.
До теми На Харківщині йдуть інтенсивні бої: окупанти "евакуювали" до 100 одиниць пошкодженої техніки
Зараз триває будівельна експертиза, – Синєгубов
Проте це – не остаточний висновок. Про головні результати повідомлять вже після завершення необхідних обстежень.
Щодо будівлі ОВА, то там спочатку було дві ракети, а якщо брати той район, то там було сім ракет "Іскандер-М". Будівля значно пошкоджена, зараз триває ще відповідна експертиза будівельна, але, за попередніми даними, будівля відновленню не підлягає,
– пояснив Синєгубов.
Теперішній етап – візуальне обстеження
Як повідомили "Суспільному" в Харківській ОВА, наразі будівля – на стадії візуального обстеження. Поки що фахівці підтвердили, що будівля в аварійному стані. Доступ на об'єкт обмежено, адже конструкції можуть просто обвалитись.
Найбільші ушкодження – у центральному блоці. Ракета поруйнувала все – від даху і аж до підвалу
Несучі стіни та сходова клітина у цій частині зруйновані. Будівля по всій площі приміщень має пошкодження у вигляді тріщин різної ширини розкриття. Дах будівлі зруйновано майже повністю,
– додали в пресслужбі.
Проте задля остаточного висновку необхідні ще лабораторні, геологічні та геодезичні дослідження.
Читайте також 3 загиблих, за життя ще 4 борються, – мер про обстріл Корабельного району Миколаєва
Моторошний обстріл Харківської ОВА
- Вранці 1 березня росіяни обстріляли центральну частину Харкова. Постраждала і будівля ОВА.
- Центральний Майдан Свободи був вщент зруйнований.
- З-під завалів ОВА витягнули тіла 31 людини. На це знадобилось більше ніж 20 днів.
- На початку травня правоохоронці провели додаткові обстеження. Вони виявили частину одного зі снарядів, який зруйнував будівлю.
- Працівники ДСНС довго розчищали завали шести поверхів будівлі. Саме туди не вдалось дістатись правоохоронцям задля проведення розслідування.
Дивіться у відео про інтенсивні бої на Харківщині: