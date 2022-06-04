Харківська ОВА може не підлягати відновленню: оцінка триває

4 червня 2022 , 17:07
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Харківську ОВА у самому центрі міста окупанти обстріляли ще 1 березня. За попередніми висновками фахівців, стан будівлі – аварійний і, можливо, вона не підлягатиме відновленню.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що за візуальною оцінкою, відновити будівлю буде неможливо.

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Зараз триває будівельна експертиза, – Синєгубов

Проте це – не остаточний висновок. Про головні результати повідомлять вже після завершення необхідних обстежень.

Щодо будівлі ОВА, то там спочатку було дві ракети, а якщо брати той район, то там було сім ракет "Іскандер-М". Будівля значно пошкоджена, зараз триває ще відповідна експертиза будівельна, але, за попередніми даними, будівля відновленню не підлягає,
– пояснив Синєгубов.

Теперішній етап – візуальне обстеження

Як повідомили "Суспільному" в Харківській ОВА, наразі будівля – на стадії візуального обстеження. Поки що фахівці підтвердили, що будівля в аварійному стані. Доступ на об'єкт обмежено, адже конструкції можуть просто обвалитись.

Найбільші ушкодження – у центральному блоці. Ракета поруйнувала все – від даху і аж до підвалу

Несучі стіни та сходова клітина у цій частині зруйновані. Будівля по всій площі приміщень має пошкодження у вигляді тріщин різної ширини розкриття. Дах будівлі зруйновано майже повністю,
– додали в пресслужбі.

Проте задля остаточного висновку необхідні ще лабораторні, геологічні та геодезичні дослідження.

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Моторошний обстріл Харківської ОВА

  • Вранці 1 березня росіяни обстріляли центральну частину Харкова. Постраждала і будівля ОВА.
  • Центральний Майдан Свободи був вщент зруйнований.
  • З-під завалів ОВА витягнули тіла 31 людини. На це знадобилось більше ніж 20 днів.
  • На початку травня правоохоронці провели додаткові обстеження. Вони виявили частину одного зі снарядів, який зруйнував будівлю.
  • Працівники ДСНС довго розчищали завали шести поверхів будівлі. Саме туди не вдалось дістатись правоохоронцям задля проведення розслідування.

Дивіться у відео про інтенсивні бої на Харківщині:

 

Автор: Ірина Пундор