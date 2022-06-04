Харківська ОВА може не підлягати відновленню: оцінка триває

Харківську ОВА у самому центрі міста окупанти обстріляли ще 1 березня. За попередніми висновками фахівців, стан будівлі – аварійний і, можливо, вона не підлягатиме відновленню.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що за візуальною оцінкою, відновити будівлю буде неможливо.

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Зараз триває будівельна експертиза, – Синєгубов

Проте це – не остаточний висновок. Про головні результати повідомлять вже після завершення необхідних обстежень.

Щодо будівлі ОВА, то там спочатку було дві ракети, а якщо брати той район, то там було сім ракет "Іскандер-М". Будівля значно пошкоджена, зараз триває ще відповідна експертиза будівельна, але, за попередніми даними, будівля відновленню не підлягає,

– пояснив Синєгубов.

Теперішній етап – візуальне обстеження

Як повідомили "Суспільному" в Харківській ОВА, наразі будівля – на стадії візуального обстеження. Поки що фахівці підтвердили, що будівля в аварійному стані. Доступ на об'єкт обмежено, адже конструкції можуть просто обвалитись.

Найбільші ушкодження – у центральному блоці. Ракета поруйнувала все – від даху і аж до підвалу

Несучі стіни та сходова клітина у цій частині зруйновані. Будівля по всій площі приміщень має пошкодження у вигляді тріщин різної ширини розкриття. Дах будівлі зруйновано майже повністю,

– додали в пресслужбі.

Проте задля остаточного висновку необхідні ще лабораторні, геологічні та геодезичні дослідження.

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Моторошний обстріл Харківської ОВА

Вранці 1 березня росіяни обстріляли центральну частину Харкова. Постраждала і будівля ОВА.

Центральний Майдан Свободи був вщент зруйнований.

З-під завалів ОВА витягнули тіла 31 людини. На це знадобилось більше ніж 20 днів.

На початку травня правоохоронці провели додаткові обстеження. Вони виявили частину одного зі снарядів, який зруйнував будівлю.

Працівники ДСНС довго розчищали завали шести поверхів будівлі. Саме туди не вдалось дістатись правоохоронцям задля проведення розслідування.

Дивіться у відео про інтенсивні бої на Харківщині: