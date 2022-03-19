Харківська тероборона знищила БМП ворога: яскраве відео

Українські захисники продовжують тисячами ліквідовувати російських окупантів. Водночас ЗСУ та тероборона знищують військову техніку ворога.

У мережі можна побачити сотні відео із залишками важких машин, які залишились після "роботи" наших воїнів. Антон Геращенко оприлюднив ще один запис.

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На ролику видно палаючу бойову машину піхоти окупантів після того, як її знищили службовці територіальної оборони Харківщини, ймовірно 18 березня.