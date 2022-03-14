Харківська викладачка та дружина прокурора закликає віддати Крим і Донбас
Викладачка Харківського юридичного університету Ріната Казак закликає віддати окупованих Крим та Донбас, щоб зупинити війну в Україні.
Про це викладачка та дружина прокурора Закарпатської області пише у своїх сторіз в соцмережі, передає 24 канал.
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В той час, як весь світ бореться з фашистським режимом, а українці ціною свого життя захищають землю від руської нечесті, серед нас знайшлась зрадниця.
Йдеться про Казак Рінату Алімівну – викладачку історії держави і права з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у Харкові. Вона закликає Україну віддати свої окуповані Росією території – Крим та Донбас, аби закінчити війну в Україні.
Сторіз Рінати Казак щодо війнив Україні / Скріншот
Сторіз Рінати Казак щодо війнив Україні / Скріншот
Додамо, що саме такими є вимоги Росії, вони просто хочуть забрати наші території. Водночас Україна цього не доспустить. Наші дипломати наполягають на дотриманні своїх вимог – закінчення війни та виведення російських військ.
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