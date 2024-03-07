Росія атакувала дронами навчальний полігон на Харківщині: є руйнування
Джерело:ДСНС України
Уночі 7 березня окупанти атакували Харківську область безпілотниками. Під ударом опинився навчальний полігон ДСНС України.
У Повітряних силах про небезпеку для Харківщини повідомляли після опівночі. Спочатку тривогу оголосили через ракетну небезпеку, а близько о 00:40 повідомили, що БпЛА з Бєлгородської області рухаються Харківщиною.
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Ворог вдарив безпілотниками по навчальному полігону
Як повідомили у ДСНС, уночі 7 березня окупанти атакували безпілотниками територію навчального полігону в Харківській області. Так, в результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів системи ДСНС. Як додали в ДСНС Харківщини, мовиться про полігон Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.
Після атаки дронами на будівлі спалахнув дах. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.
На щастя, минулося без жертв та постраждалих
Росія атакувала навчальний полігон ДСНС на Харківщині / Фото ДСНС України
Росія масовано атакувала "Шахедами" 6 березня: що відомо
- У ніч проти 6 березня Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запускав їх з різних напрямків та у кілька хвиль.
- Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог запустив 42 безпілотники. Сили та засоби ППО дали потужну відсіч і збили 38 "Шахедів".
- Під прицілом ворога опинилися Одеса, Суми та Хмельницька область. Так, Одещину окупанти атакували у кілька хвиль. Там лунали кілька вибухів, а також уночі зникало світло. Як повідомили на ранок в ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі. Минулося без постраждалих.
- В Сумах зафіксували 3 прильоти. Так, виникли пожежі у 3 квартирах 5-поверхового будинку, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, а також близько 20 приватних автомобілів. Окрім того, внаслідок падіння уламків зруйновано котельню у медичному закладі. Унаслідок атаки постраждали 7 осіб, серед яких – дитина.
- Унаслідок атаки у Хмельницькій області пошкоджено об'єкт інфраструктури. Через це без світла залишилися майже 15 тисяч споживачів у кількох населених пунктах. Також є пошкодження даху та стелі приватного будинку.