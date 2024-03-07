Росія атакувала дронами навчальний полігон на Харківщині: є руйнування

Уночі 7 березня окупанти атакували Харківську область безпілотниками. Під ударом опинився навчальний полігон ДСНС України.

У Повітряних силах про небезпеку для Харківщини повідомляли після опівночі. Спочатку тривогу оголосили через ракетну небезпеку, а близько о 00:40 повідомили, що БпЛА з Бєлгородської області рухаються Харківщиною.

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Ворог вдарив безпілотниками по навчальному полігону

Як повідомили у ДСНС, уночі 7 березня окупанти атакували безпілотниками територію навчального полігону в Харківській області. Так, в результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів системи ДСНС. Як додали в ДСНС Харківщини, мовиться про полігон Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.

Після атаки дронами на будівлі спалахнув дах. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих

Росія атакувала навчальний полігон ДСНС на Харківщині / Фото ДСНС України

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