Росіяни вдарили по дитячому інтернату на Харківщині: будівля повністю знищена
- Російська армія завдала удару по дитячому психоневрологічному інтернату в Харківській області, будівля повністю знищена, жертв немає.
- Удар спричинив пожежі також у навчальному закладі та сільгосппідприємстві в Ізюмському та Куп'янському районах, пошкоджено житлові будинки поруч.
- До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
Російська армія в ніч на 1 серпня вдарила по дитячому психоневрологічному інтернату в Харківській області. Там спалахнула пожежа, сама будівля – повністю знищена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Шевченківської селищної військової адміністрації Сергія Старікова та ДСНС України.
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Що відомо про удар по дитячому інтернату в Харківській області?
Сергій Старіков розповів, що близько опівночі 1 серпня Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару від ворога.
Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат. На момент атаки приміщення пустувало, просто було під охороною. На щастя, жертв немає,
– написав посадовець.
Наслідки ворожої атаки по дитячому інтернату у Харківській області / Фото з фейсбуку Сергія Старікова
Начальник Шевченківської селищної військової адміністрації зазначив, що пошкоджені також були житлові будинки, розташовані поруч.
У ДСНС додали, що на Харківщині російські удари БпЛА спричинили пожежі у навчальному закладі та сільгосппідприємстві в Ізюмському та Куп'янському районах.
У Харківській області після ворожої атаки 1 серпня виникли пожежі / Фото ДСНС Харківщини
До ліквідації наслідків російської атаки залучалися підрозділи ДСНС, в тому числі медичний розрахунок, та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Андріївка.