Знаходить буквально все: як на Харківщині працює саморобний трактор-розмінувальник

У Харківській області змайстрували трактор, який працює для розмінування сількогосподарських угідь. Поки що він виконує роботу у тестовому режимі.

Про це спеціально для 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Новий винахід буде дешевшим, ніж західні аналоги.

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Як працює харківський трактор-піротехнік

Територія Балаклійського району, що на Харківщини, терміново потребує розмінування. Там почастішали випадки підривів на мінах людей і худоби.

Харківські інженери спільно з волонтерами, піротехніками та Департаментом цивільного захисту Харківської ОВА створили винахід, який сприятиме пришвидшенню процесу ліквідування мін.

Він нагадує звичайний трактор, обладнаний спеціальним катком. Винахідники поки не дали назву своєму винаходу, втім вже активно почали його тестувати в реальних умовах.

Пристосована така машина для знищення вибухонебезпечних предметів, які залишилися після деокупації області. За словами Івана Яловола, керівника проєкту розробки машини для розмінування, такий винахід убезпечує оператора та дає змогу керувати процесом дистанційно.

У разі, якщо там трапляються якісь перешкоди, то може їх роздивитися з різного ракурсу та об'їхати,

– додав він.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА, пояснив, що після підриву машина вже через 3 години може поновити роботу.

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Чим корисний винахід

Винахід харків'ян значно полегшить роботу саперів.

Зараз ми проводимо експеримент. Вона проїжджає два рази по шляху, після чого мої сапери стають і перевіряють територію,

– розповів Іван Капітанюк, начальник групи піротехнічних робіт.

Наразі такий винахід – це перший проєкт такого типу на Харківщині. Якщо тестування буде успішним, то таких машин виготовлять декілька. У першу чергу вони будуть працювати для оперативного розмінування фермерських угідь в територій поблизу ліній електропередач.

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