Харківського кота Степана номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards

Харкіського кота Степана номінували на престижну світову премію лідерів думок та блогерів World Influencers and Bloggers Awards 2022. Гроші від продажу квитків спрямують на допомогу Україні.

Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 18 травня у Каннах. Про це повідомили на офіційній сторінці премії.

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Організатори World Influencers and Bloggers Awards заявили, що дуже розраховують на церемонію нагородження за участю понад 100 інфлюенсерів. Їхні дописи 18 травня допоможуть зібрати значну суму грошей для дітей, які постраждали від війни в Україні.

Водночас кіт Степан на своїй сторінці в інстаграмі закликав усіх приєднуватися до цієї події.

Мої дорогі друзі з Європи та США, якщо ви бажаєте приєднатися до події, ви можете придбати квитки. Усі гроші будуть передані на благодійність. Друзі-українці, які перебувають у Європі, теж приєднуйтесь,

– мовиться у дописі кота Степана.



Кота Степана номінували на престижну премію / Фото з інстаграму кота Степана

Що відомо про кота Степана

Кіт Степан та його хазяйка Анна родом з Харкова. За сторінкою тварини в інстаграмі стежать понад 1,2 мільйона підписників, тож кіт є справжньою зіркою. Через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Степан та Анна евакуювалися з частково знищеного харківського району у Францію.

Варто зауважити, що коту Степану вже вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів для підтримки притулків та зоопарків України під час війни.

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