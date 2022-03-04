Харків'янам нагадують, що треба вимикати світло вночі
4 березня 2022 , 00:12Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Поліція нагадала жителям Харкова про режим світломаскування. Просять не залишати увімкненим світло у темну пору.
Люди вважають вікна, що вікна, які світяться у сусідів – маячки. Викликають поліцію, розповіла речниця облуправління поліції Олена Баранник.
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Відтак поліцейські зриваються та їдуть на виклики. Вони можуть бути і фальшивими.
Серед ночі, під обстрілами. Тому що є виклик. Тому що потрібно,
– сказала Баранник.
Однак, за її словами, це не просто виклики, це прохання про допомогу. Люди зараз налякані.
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