Харків’янам доводиться жити в напівзруйнованих будинках: як відновлюють місто
Під час обстрілів Харкова російськими військами чи не найбільше постраждали північні житлові масиви міста. Зокрема Північна Салтівка – мікрорайон, в якому після обстрілів пошкоджено десятки житлових будинків, а процес відновлення триває й донині.
В будинках, які можливо відремонтувати тривають будівельні роботи, але деякі, на жаль, відновити вже не вдасться через значні пошкодження. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу в Харкові Анна Черненко.
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Як відбувається відновлення
Будівельники намагаються відновити пошкоджені багатоповерхівки. Сам процес нагадує збирання й розбирання конструктора. Спочатку знімаються пошкоджені елементи, а потім будівельники починають відбудовувати вже нові конструкції.
За словами кореспондентки, деякі люди, за різних обставин, продовжують жити у будинках, які перебувають в процесі відбудови, тобто частини будинку може не бути, але у вцілілих частинах можуть жити люди.
Як у Харкові відновлюють зруйновані багатоповерхівки: дивіться відео
Досвід для будівельників
Такі роботи для будівельників в новинку, оскільки раніше ніхто такого не робив, а тепер доводиться вчитися, щоб повернути людям житло зруйноване внаслідок російської війни.
Останні події Харківщини: що відомо
- Харківська область постійно потерпає від обстрілів російських окупантів. В основному, ворог завдає ударів по Куп'янському та Чугуївському районах.
- В Харкові підрахували приблизну суму збитків, яких зазнало місто через Росію. Так, місто втратило сотні будинків, з понад сотню дитячих садочків, десятки медичних установ та 109 шкіл. Загальна ж вартість втрат оцінюється в 9 мільярдів доларів.
- Міського голову Харкова Ігоря Терехова оштрафували за спілкування російською мовою в етері телемарафону.
- 10 грудня СБУ провела обшук в храмах УПЦ МП у Харкові. Обшуки спрямовані для протидії підривній діяльності російських спецслужб. Загалом було проведено обшук в 14 храмах.