Харків’янам доводиться жити в напівзруйнованих будинках: як відновлюють місто

Під час обстрілів Харкова російськими військами чи не найбільше постраждали північні житлові масиви міста. Зокрема Північна Салтівка – мікрорайон, в якому після обстрілів пошкоджено десятки житлових будинків, а процес відновлення триває й донині.

В будинках, які можливо відремонтувати тривають будівельні роботи, але деякі, на жаль, відновити вже не вдасться через значні пошкодження. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу в Харкові Анна Черненко.

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Як відбувається відновлення

Будівельники намагаються відновити пошкоджені багатоповерхівки. Сам процес нагадує збирання й розбирання конструктора. Спочатку знімаються пошкоджені елементи, а потім будівельники починають відбудовувати вже нові конструкції.

За словами кореспондентки, деякі люди, за різних обставин, продовжують жити у будинках, які перебувають в процесі відбудови, тобто частини будинку може не бути, але у вцілілих частинах можуть жити люди.

Як у Харкові відновлюють зруйновані багатоповерхівки: дивіться відео

Досвід для будівельників

Такі роботи для будівельників в новинку, оскільки раніше ніхто такого не робив, а тепер доводиться вчитися, щоб повернути людям житло зруйноване внаслідок російської війни.

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