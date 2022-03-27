Харків'янка народила донечку просто в укритті будинку

У підвалі на Салтівці (Харків) вранці 27 березня народилася дівчинка. Малеча – абсолютно здорова. Дівчинка важить 2,4 кілограма. Зріст – 50 сантиметрів.

Радісну звістку повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З'явитися на світ дівчинці допомогла команда екстреної медичної допомоги 404. Вона складається з фельдшерки Ірини Сумцової, медичної сестри Алли Сорокотяги та водія Олексія Корастильова.

Зауважте У Харкові аніматори дають вистави для дітей, що ховаються від вибухів у метро

Життя продовжується. І в підвалах Харкова, який безперервно потерпає від ударів російських загарбників, народжуються справжні українці. Малеча своїм дзвінким криком відразу сповістила цей світ про своє народження,

– мовиться у повідомленні.

Маму та новонароджену дівчинку госпіталізували до медзакладу. Українці бажають малечі мирного неба та багато щастя.