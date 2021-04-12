Харків від 11 квітня перейшов у червону зону карантину. Однак містяни не сприйняли нові обмеження та почали масово саботувати їх. Зокрема, десятки порушень виявили в громадському транспорті. Поліція почала виписувати протоколи, а водії покинули маршрути.

Про це розповів під час брифінгу виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов. Він спілкувався з журналістами 12 квітня.

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Детальніше про покарання маршрутників

За словами виконувача обов'язків мера, поліція 11 квітня склала кілька десятків протоколів на автоперевізників. Усі вони були за порушення карантинних обмежень.

У відповідь на дії правоохоронців деякі водії приватних пасажирських автобусів почали сходити з маршрутів. Вони боялись отримати штраф 17 тисяч гривень.

Вчора, 11 квітня, я терміново зібрав усіх перевізників і керівництво патрульної поліції. Ми разом розробили чіткий алгоритм дій,

– додав Терехов

Яка ситуація у 2 день червоної зони

Секретар міськради також розповів, що 12 квітня з транспортом Харкова вже проблем немає.

Всі маршрутники працюють у штатному режимі.

Заповнюваність у них лише 50%.

Поліція продовжує слідкувати за кількістю пасажирів і дотриманням маскового режиму в транспорті.



Правила різних зон карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Попри те, що почала діяти червона зона карантину, в Харкові помітили значне скупчення людей. Виявили порушення і на міському ринку – він продовжив працювати, попри заборону. Більше про перший день нових обмежень у місті – за посиланням.