Харків у червоній зоні: маршрутники сходять із рейсів через масові штрафи
Харків від 11 квітня перейшов у червону зону карантину. Однак містяни не сприйняли нові обмеження та почали масово саботувати їх. Зокрема, десятки порушень виявили в громадському транспорті. Поліція почала виписувати протоколи, а водії покинули маршрути.
Джерело:Newsroom Kharkiv
Про це розповів під час брифінгу виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов. Він спілкувався з журналістами 12 квітня.
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Детальніше про покарання маршрутників
За словами виконувача обов'язків мера, поліція 11 квітня склала кілька десятків протоколів на автоперевізників. Усі вони були за порушення карантинних обмежень.
У відповідь на дії правоохоронців деякі водії приватних пасажирських автобусів почали сходити з маршрутів. Вони боялись отримати штраф 17 тисяч гривень.
Вчора, 11 квітня, я терміново зібрав усіх перевізників і керівництво патрульної поліції. Ми разом розробили чіткий алгоритм дій,
– додав Терехов
Яка ситуація у 2 день червоної зони
- Секретар міськради також розповів, що 12 квітня з транспортом Харкова вже проблем немає.
- Всі маршрутники працюють у штатному режимі.
- Заповнюваність у них лише 50%.
- Поліція продовжує слідкувати за кількістю пасажирів і дотриманням маскового режиму в транспорті.
Правила різних зон карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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