У Харкові 4 людей вийшли зі сховища, щоб набрати води, і загинули
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Харків"
Російські загарбники по-звірськи атакують Харків. Внаслідок їхніх обстрілів у місті гинуть цивільні.
Міський голова Ігор Терехов у телеграмі наголосив, що це просто війна Росії проти України. Це – вбивство українського народу.
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Терехов про злочини окупантів
Мер міста розповів моторошні подробиці про наслідки ворожих атак. Російські снаряди потрапляють у житлові будинки й вбивають та калічать мирних мешканців.
Тільки за сьогодні 37 поранених, з яких – троє дітей. Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули,
– розповів Терехов.
За його словами, ціла родина живцем згоріла в автомобілі через російських окупантів. "Це дійсно жах і ми маємо разом це пережити. Ми маємо стати сильнішими", – зазначив мер.
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