У Харкові – потужна злива: багато вулиць затопило – фото негоди

Харків 4 серпня накрила сильна злива. Дощ затопив вулиці у багатьох районах міста, що спричинило трагічні наслідки – сталась ДТП.

Система водовідведення не справляється з негодою. У мережі публікують фото й відео, де води ледь не по коліна, повідомляє 24 канал.

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Машини просто пливуть. На проспекті Гагаріна неможливо проїхати. Водіїв просять не поспішати та бути особливо обережними.

Злива у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал:

Смертельне ДТП

У районі "Будмена" сталася смертельна ДТП, повідомляють у телеграм-каналах. Через мокру дорогу машину занесло до рекламного банеру. Пишуть, що водій помер на місці.

Авто почало диміти. Однак водії, що проїзджали поруч, виламували двері. Коли приїхала "швидка", медики констатували, що водій мертвий.

На Київ суне гроза: які ще регіони зачепить

Синоптики попереджають, що до кінця доби 4 серпня гроза накриє Київщину. Оголосили навіть І рівень небезпечності. Крім того, штормове попередження оголосили в інших регіонах:

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області.

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