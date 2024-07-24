"Треба зрозуміти, чи вижили коти": у Харкові авіабомба розбила будинок волонтера Юрія Сапронова

У Харкові росіяни зруйнували будинок волонтера, бізнесмена Юрія Сапронова. У приміщення влучила авіабомба УМПБ Д30. Були поранені двоє працівників.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з Юрієм Сапроновим, який розповів, що жив у будинку 17 років. Він підкреслив, що головне – люди живі, а приміщення він буде відбудовувати.

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"Ми воюємо зі звірями. Полювання на людей триває щодня. Влучили до мене. Відбудуємо. Я знаю, що це керований модифікований боєприпас Д-30. Важко сказати, чи це було цілеспрямоване влучання. Я зараз дізнаюсь траєкторію руху", – сказав він.

Від авто лишились лише диск та шматок двигуна

Юрій Сапронов зазначив, що постраждало два його помічники. В одного рани на обличчі, у другого – рана ноги. Ні волонтер, ні його дружина не постраждали.

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Крім того, було пряме влучання у машину. Від авто залишилися лише диск та шматок двигуна.

Зараз потрібно дізнатись, чи вижили коти. Там було 4 котів. Поки не бачу нікого. Вони жили на території, але ночували тут. Зараз будемо шукати,

– сказав волонтер.

Бізнесмен наголосив, що продовжить займатись волонтерством. 2 березня 2022 року він видав першу військову гуманітарку українським військовим.

Наслідки авіаудару / Фото: Анна Черненко