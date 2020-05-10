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У Харкові авто на пішохідному переході збило дівчину: її діставали з-під коліс (18+)

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Страшна ДТП у Харкові: авто на пішохідному переході збило дівчину – її діставали з-під коліс
Страшна ДТП у Харкові: авто на пішохідному переході збило дівчину – її діставали з-під коліс / Телеграм-канал "Харьков 1654"

У Харкові в районі Журавлівка на вулиці Герої праці сталася моторошна ДТП. Тут, за попередньою інформацією, Lexus на пішохідному переході наїхав на дівчину. Потерпілу довелося діставати з-під коліс авто.

Крім того, опісля в Lexus врізалися ще три машини, оскільки вони не встигли вчасно загальмувати. Як видно з кадрів, які опублікували в мережі, на дорозі можна помітити великий гальмівний шлях. Про це пише телеграм-канал "ХС | Харьков".

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За даними ресурсу, біля місця ДТП поїздила бригада медиків, тож потерпіла дівчина отримала необхідну допомогу за кілька миттєвостей після інциденту. На місці зараз працюють реанімація та поліція.

ДТП на Героїв праці в Харкові: дивіться відео з місця інциденту 

Крім того, з-під коліс автомобіля дівчину допомогли дістати небайдужі водії. Вони, зокрема, підняли авто та відсунули його.

Дивіться відео. як потерпілу дівчину діставали з авто

Відомо, що дівчина зараз перебуває у важкому стані. На щастя, вона залишилася живою.

Місце ДТП на Героїв праці в Харкові (Фото: телеграм-канали "Харьков 1654" і ""ХС | Харьков")

До слова, напередодні на Вінниччині в ДТП загинули троє військовослужбовців військової частини А 1119. Сталося це після того, як автомобіль Mercedes-Benz Vito з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Постраждалі Кримінальні новини Новини Харкова Аварії та ДТП Новини України
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