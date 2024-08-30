У Харкові багато поранених і загиблих після удару Росії

Ворог 30 серпня завдав кількох авіаударів по Харкову. Вибухи лунали в різних районах міста й, на жаль, є загиблі та постраждалі.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Харкову КАБами. Є також руйнування цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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У Харкові є загиблі та поранені

Російські загарбники цинічно вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Під ударом опинилися різні райони міста і, на жаль, є загиблі та постраждалі.

Так, у Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямісінько на дитячому майданчику. Загибла – дівчинка. Ще мінімум 3 людей у цьому районі поранені.

В Індустріальному районі Росія вдарила по багатоповерхівці. Авіабомба влучила у під'їзд 12-поверхового дому. У цьому районі відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих.

Олег Синєгубов повідомив, що загалом внаслідок обстрілу Харкова станом на 16:14 загинуло 4 людини, постраждало – 28, серед яких є діти. Нині медики працюють на місці атак.

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Що відомо про обстріл Харкова

О 14:54 в Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що у різних районах Харкова зникло світло.

Відомо, що вибухи пролунали у різних районах Харкова, пошкоджено багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру та освітній заклад.