У Харкові та Бахмуті – вибухи: окупанти можуть бити із артилерії

У Харкові та Бахмуті близько 22:00 21 серпня повідомили про вибухи. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Про вибухи у Харкові, де запроваджують затяжну комендантську годину, повідомили о 22:02. Повітряна тривога розпочалася о 22:04.

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Окрім того, про вибухи повідомили у Бахмуті. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там до відбою. Це рятує життя.

Де є загроза артилерійського обстрілу

Окрім того, жителів Марганця та Нікополя повідомили про загрозу артилерійського обстрілу. Людей просять дотримуватися правил безпеки.

Росіяни вдарили по Харкову

Попередня повітряна тривога у Харкові була від 20:57 до 21:09. А вже близько 21:10 Ігор Терехов – мер міста – повідомив, що ворог завдав удару по Київському районі міста.

За попередніми даними, було 3 "прильоти". Окрім того, Терехов зауважив, що є інформація про пожежу. Вогонь спалахнув на території нежитлового об'єкта, а також – приватного будинку.

Наталія Попова – радниця голови Харківської обласної ради – повідомила, що під час обстрілу постраждала одна людина. Деталей наразі не розкривають.

Місцевим жителям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів". Окрім того, аби не постраждати від російських фейків, потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел.

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