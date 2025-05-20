У Харкові було чутно вибух: куди влучив безпілотник
- У Харкові було чутно вибух через влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району.
- В області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожого ударного дрона та активність тактичної авіації.
- Поліція закликає жителів залишатися у безпечних місцях та повідомляти про ворожі удари на лінію 102.
Жителі Харкова повідомляють про вибух. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про вибух у Харкові
У Харківській області повідомили про загрозу ворожого ударного дрона та оголосили повітряну тривогу о 13:22.
Після цього повідомили про відбій повітряної тривоги о 13:29, але з'явилася нова загроза та її знову оголосили о 13:33.
Причиною загрози стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. А також загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це повідомили в Повітряних силах.
Міський голова заявив, що було влучання невстановленого безпілотника в лісосмугу Шевченківського району. Наслідки встановлюються.
У Поліції Харківської області розповіли про ударний дрон в напрямку міста о 13:20. Працівники закликали жителів не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. "Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – нагадали там.
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