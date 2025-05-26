У Харкові було чутно серію вибухів: місто під атакою дронів

В ніч проти 26 травня ворог запустив "Шахеди" з кількох напрямків. На тлі атаки у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росіяни зможуть запускати по 1000 "Шахедів" одночасно, – The Economist

Що відомо про атаку на Харків

Зазначається, що перший вибух у Харкові було чутно приблизно о 00:33. У цей час росіяни спрямували на місто ударні дрони, а в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про нову групу "Шахедів" з тимчасово окупованої Луганщини курсом на Харківщину.

Моніторингові пабліки стверджують, що вибухи у Харкові були пов'язані з роботою ППО.

У проміжок з 00:33 до 00:50 місцеві повідомили щонайменше про 8 вибухів у місті.

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється,

– написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

Водночас атака безпілотників на Україну триває. Повітряна тривога оголошена у низці регіонів.

Нагадаємо, що ввечері 25 травня в РНБО порадили українцям бути уважним до тривог. 24 Канал закликає не ігнорувати загрозу та прямувати до найближчого укриття. Якщо ж зробити це немає змоги, то скористайтеся правилом двох стін – відійдіть подалі від вікон та зовнішніх стін.